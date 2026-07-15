Немецкая экономика терпит крах: дефицит энергии, внутренний раскол и внешнее давление подкашивают локомотив Евросоюза.

Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (Россия):

"Казалось бы, вот Германия объединилась, стала локомотивом ЕС - да, все так, но до сих пор только углубляются проблемы между Восточной и Западной Германией. Соответственно, мы видим рост популярности "Альтернативы для Германии". Почему? Потому что мы видим колоссальный социокультурный разлом идентичности между Восточной и Западной Германией. Когда Восточная Германия была в так называемом социалистическом лагере, в единой экономической системе с Советским Союзом, это тоже было неслучайно. Это было очень серьезное продвижение для Восточной Германии. А теперь все это упало, все это разрушено. Добавьте к этому такой фактор: США, работая против Китая, хотят максимально ослабить Евросоюз, поскольку он является донором Китая во многом, является важнейшим торговым партнером. Что такое Евросоюз? Евросоюз - это прежде всего Германия, поэтому ее и бьют со всех сторон, и энергоносители упали. И, соответственно, произошел ключевой разлом внутри самой страны на "весси" и "осси". И это критическая ситуация".