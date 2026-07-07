Эксперт Лидовской: США проводят экономический геноцид на Кубе

Блэкаут на Кубе наглядно показывает: когда у Белого дома не хватает военных аргументов на Ближнем Востоке, в ход идут старые, испытанные методы экономического удушения неугодных стран.

Выстоит ли Остров свободы под очередным санкционным прессом Вашингтона? И к чему приведет эта экономическая блокада?

Егор Лидовской, гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса (Россия):

"Как мне кажется, все страны должны объединиться в том, чтобы помогать Кубе, потому что, по сути дела, сейчас происходит экономический геноцид. И, естественно, Штаты будут использовать ими же созданные экономические трудности для того, чтобы попытаться провести на Кубе цветную революцию. Как мне кажется, это маловероятно, потому что Куба переживала и более тяжелые времена. Я говорю о 1990-х годах, о том времени, когда после краха Советского Союза Куба практически осталась в одиночку с экономикой, полностью построенной на зависимости от СССР. Сейчас экономика Кубы более диверсифицирована - кубинцы больше стали производить сами, учитывая постоянную опасность оказаться в одиночестве. Поэтому я думаю, что, несмотря на эти трудности, кубинскому правительству удастся сохранить ситуацию стабильной внутри страны".