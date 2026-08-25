Эксперт Лушников: Европа жертвует своим благосостоянием ради поддержки Киева

Поддержка Украины истощает бюджеты европейских стран. Экономика Германии страдает больше всех, а рейтинг канцлера стремительно падает на фоне роста цен и сокращения социальных программ.

Олег Лушников, глава Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС:

"И в Британии, и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в других ведущих европейских странах есть серьезные экономические проблемы, потому что если значительную часть бюджета отдавать ежегодно на войну, которая ведется чужими руками в Украине, то это не проходит без последствий для собственной экономики. Либо мы вкладываем в благосостояние граждан, социальную политику, либо у нас все уйдет в накачивание этих военных мускулов. В Германии идет мощнейшая перестройка всей промышленности на военные рельсы. Это можно сравнить, наверное, с гонкой вооружений Третьего Рейха в 1930-е годы. Еще не началось большое всеевропейское сражение, пока идут локальные конфликты, но есть ощущение, что Германия готовится к большой войне, естественно, это не проходит бесследно для экономики. И граждане все больше и больше выражают свое недовольство этой ситуацией, потому что сокращаются социальные программы, растут цены".