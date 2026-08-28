Эксперт Лушников: Усиление давления США на Иран ударит по мировой экономике, но Тегеран не сломить

Усиление экономического давления на Иран, по мнению экспертов, негативно скажется на глобальной экономике, ведь Тегеран - ключевой узел энергетики.

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России:

"Если мы говорим о ситуации на Ближнем Востоке, то обострение сменяется экономическим, политическим, закулисным давлением на Иран. И от этой ситуации зависит вся мировая экономика, ведь там расположен ключевой узел энергетики, пересечение транспортных путей между востоком, западом, севером, югом Евразии, а также присутствует стремление Соединенных Штатов все это контролировать, поскольку они продолжают ощущать себя мировым гегемоном и пытаться навязывать всему миру свою политику. Хотя по факту силы и возможности уже не те, что раньше, и многополярный мир становится реальностью XXI века. Иран под санкциями живет уже много лет, любое экономическое давление для него - привычная ситуация, то есть они справятся с любыми попытками что-то им диктовать. Поэтому, я думаю, что шансы у Соединенных Штатов продавить Иран, навязать им свою волю, минимальны".