Эксперт Марцинкевич: К сильным морозам Европа не готова

Если зима в ЕС будет холодной - немало европейских политиков заговорят о том, что от российского газа не стоит отказываться.

Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика Инфо":

"Если будут какие-то холодные экстремумы, то для того, чтобы справиться с проблемой подачи электроэнергии, подачи тепла, ПХГ не хватит. Чем меньше газа в ПХГ, тем более сложно его оттуда поднимать. Надо поднимать выше давление в компрессорах и так далее, и так далее. Там целый ряд технических проблем. Вот к холодовым экстремумам, судя по всему, не готовы. Особенно с учетом того, что с 1 января Европа сама запретила себе покупать СПГ из России. Это ближайшее плечо доставки. То есть, даже если будет большое желание выручить, то не получится".

Главный редактор отметил, что российские поставщики переориентировались на новые долгосрочные рынки сбыта после заявлений Еврокомиссии о прекращении импорта от "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Эксперт подчеркнул, что в случае возникновения дефицита в Европе грядущей зимой дополнительные объемы топлива предоставлены не будут.