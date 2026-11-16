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Заявления о том, что процесс объединения Молдовы с Румынией уже запущен и неизбежно свершится, пока следует воспринимать как исключительно политические, отражающие лишь часть политического сегмента и диссонирующие с ожиданиями молдавского общества. Об этом заявил медиаэксперт Дмитрий Швайба в "Актуальном интервью".

По его словам, в молдавском обществе присутствует определенная настороженность по этому вопросу: "Нужно относиться к таким заявлениям пока как к исключительно политическим, отражающим часть политического сегмента и очень здорово диссонирующим с ожиданиями молдавского общества. Хорошо известно, что присутствует определенная настороженность в молдавском обществе по этому вопросу. Она основывается на нескольких исторических аспектах", - отметил Дмитрий Швайба.

Он напомнил о периоде 1918–1940 годов. "Если говорить в столетней ретроспективе, само нахождение этих территорий в румынском государстве с 1918 по 1940 год создало ситуацию резкого противодействия, невосприятия этих идей со стороны гагаузского, болгарского, еврейского, русскоязычного населения. А само молдавское население оказалось в такой же ситуации, как, например, белорусы в Западной Беларуси в довоенной Польше. И нам понятна эта история", - сказал эксперт.

Дмитрий Швайба также указал на события конца 1980-х - начала 1990-х годов. "Тогда юнионисты (те, кто проповедуют идею объединения двух стран) повели себя уж слишком рьяно, что привело к фактическому распаду Молдовы в том историческом периоде. Это и появление Приднестровской Молдавской Республики, кстати говоря, этот вопрос на повестке дня стоит и никуда не делся. Это и фактическое объявление независимости Гагаузии. До 1995 года Гагаузия считала себя независимым государством, и исключительно благодаря ювелирным усилиям в дипломатии удалось преодолеть этот вопрос", - подчеркнул он.

quote Слово "объединение" является исключительно манипулятивным в этой ситуации, поскольку людям предлагают утратить свою субъектность и независимость, оказаться румынами. Дмитрий Швайба

"Это совершенно очевидная история, которая вскрывается, если рассеивается туман в идее объединения Румынии и Молдовы. Кстати говоря, именно поэтому опросы в самой Румынии и в Молдавии сильно отличаются. Румыны как раз-таки не против некой такой великой Румынии, расширения своих территорий", - отметил он.

Медиаэксперт считает фактическое объединение в обозримой перспективе маловероятным. "В этом поколенческом варианте фактическое объединение мне кажется маловероятным и даже невозможным. При этом нужно объективно сказать, что в Молдове происходит ползучая румынизация: это и язык, и латинский алфавит, и некие, хоть и осторожные, а иногда и неосторожные, действия Румынской православной церкви, которую они развивают на территории Молдовы. Это инфраструктурное сшивание территорий, которое, в принципе, нельзя назвать неким негативным фактором, но оно осуществляется исключительно вокруг реки Прут, перебрасывания мостов, энергетической инфраструктуры", - сказал эксперт.

В заключение он подчеркнул ценность суверенитета для молдавского общества. "Современное молдавское общество имеет исторические опасения, слишком ценит субъектность своего государства. Кстати говоря, определенная часть молдавских политических элит будет оставаться на позиции сохранения молдавского суверенитета, поскольку субъектность сама по себе является ценностью", - заключил Дмитрий Швайба.

Таким образом, по оценке медиаэксперта, несмотря на ползучую румынизацию, исторические опасения и высокая ценность государственной субъектности делают объединение Молдовы с Румынией в ближайшей перспективе маловероятным.