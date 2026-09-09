Отсутствие у Зеленского желания достичь мира приведет к дальнейшему затягиванию переговоров.

Владимир Олейник, член совета Международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:

"Зеленский тянет резину по принципу: "Нам бы день простоять, до ночи продержаться, а там что-то изменится". Он поднимает уровень эскалации и готов к тому, чтобы в этот конфликт напрямую с использованием вооруженных сил вмешалась Европа. Поэтому в данном случае он понимает, что окончание войны - это полный конец и правлению Зеленского, и его личной безопасности. Понятно, что нужна смена элит в Украине, чтобы пришли люди, которые являются сторонниками мира. И тогда будет все нормально".