В Европе нарастает усталость от украинского конфликта. Все больше стран Евросоюза переключаются на решение внутренних проблем, отодвигая киевский режим на второй план. Мнение эксперта

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"От киевского режима, от Украины сейчас отворачиваются практически все стратегические союзники: начиная с польского феномена и от лидеров общественного мнения, блогосферы, заканчивая руководителями правительств - все вдруг неожиданно стали заявлять о том, что бандеровские националистические идеи им не подходят. Они абсолютно вредны, это является военным преступлением. Кроме того, у поляков появился уникальный шанс сейчас выгнать украинских беженцев далеко и надолго. Дальше пошла карта в отношении Мадьяра, потому что сейчас из-за аномальной жары страдает электроэнергетика Европы. Там сейчас аномально высокая жара. Венгрия, например, свою экономику настолько сейчас затягивает для того, чтобы ни о какой военной помощи Украине не было и речи. Им нужно самим сейчас выжить в этих непростых политических условиях и сохранить свой суверенитет. Национально ориентированные страны, такие как, например, Болгария, Греция, Италия, Испания, заявили об окончательной усталости".