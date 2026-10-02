Эксперт: Отказ от российского газа обрек Европу на дорогой американский газ

Отказ от дешевых российских энергоресурсов обрек Европу на закупку дорогого американского газа. Это привело к стремительному росту цен и ухудшению экономического положения в ЕС. Мнение эксперта.

Ваге Давтян, доктор политических наук, профессор (Армения):

"Сегодня уже в удельном весе европейского газового потребления доля американских поставок составляет порядка 20 %. А если говорить о сжиженном природном газе, то это вообще 60 %. При этом это очень дорогой газ. Надо понимать, что газ, завозимый из-за океана, дорог, исходя из логистических затрат, а также затрат европейских стран на формирование регазификационных мощностей для приема этого сжиженного газа. Отсюда и столь высокие цены на европейском рынке, которые сегодня держатся в коридоре 900 долларов за тысячу кубических метров. Конечно же, это не те кризисные показатели, которые были еще в феврале и марте 2022 года, когда цены доходили до 3000 долларов и даже выше, но, тем не менее, с учетом текущей экономической конъюнктуры это тоже своего рода кризисный звонок".