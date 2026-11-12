Отсутствие представителей Евросоюза за столом мирных переговоров в Абу-Даби говорит о том, что все участники осознают: коллективная Европа не заинтересована в мирном решении вопроса.

Саймон Ципис, доктор политических наук, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности (Израиль):

"Евросоюз в этой войне проиграл. Эта война фактически уже проиграна даже с точки зрения и военной, и экономической, проиграна Киевом. И социальные даже уже люди требуют прекращения этой войны. Они уже фактически восстают против своего режима, против власти в Киеве. От Евросоюза все меньше и меньше что-либо зависит. То есть поражение в этой войне - это поражение всего Евросоюза, поражение блока НАТО и постепенное выталкивание их на обочину современной истории за пределы решения этих конфликтов. Поэтому Евросоюз уже мало что решает, тем более что еще третья причина - он сейчас погряз в своих внутренних проблемах: это протесты, это серьезный, глубочайший экономический кризис, к которому сейчас стремится очень быстро Европа, и сейчас она будет впадать в рецессию и в стагнацию".