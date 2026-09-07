Закупка американского вооружения или мирная экономика? В Польше не хватает средств на социальные программы.

Петр Петровский, политолог:

"Действующий премьер-министр Дональд Туск предложил 4,5 % ВВП выделить не просто на оборону, а на закупку американских вооружений в Польшу. О чем это говорит? Что социальные программы убиваются напрочь. 1 сентября Польша встретила с массовыми протестами учителей. Убивается медицина Польши. Элиты, пытаясь любой ценой сохранить собственную власть, формируют, куют образ врага из Беларуси, России, уже и Китая, а с другой стороны, объясняют через этот образ врага населению, почему у них закрываются роддома, больницы, почему уменьшаются заработные платы учителей".