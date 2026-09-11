Эксперт Посталовский: 98 % белорусов не хотели бы уезжать на ПМЖ за границу

В Минске представили результаты масштабного социологического исследования, которое зафиксировало ключевые общественные настроения белорусов. О том, что показал свежий срез мнений, сейчас активно рассуждают ведущие эксперты страны. Данные опроса наглядно демонстрируют: люди поддерживают курс государства.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Как показывают результаты проведенного социологического исследования, люди в своем абсолютном большинстве поддерживают и тот курс, который был выбран. Мы нашли подтверждение в высоких показателях и одобрения, и оценки своего социального и материального благополучия, и фактически полным отсутствием миграционных установок. 98 % белорусов не хотели бы уезжать на ПМЖ за границу. А, собственно говоря, почему люди не хотят уезжать? Потому что в стране созданы абсолютно реальные, благоприятные социально-экономические и материальные условия для самой реализации, для ощущения стабильности. И эти результаты, 90 % отказа от потенциальных миграционных установок в контексте потенциального выезда на ПМЖ, это свидетельство того, что люди хотят прежде всего жить у себя на своей земле, у себя в стране".