Эксперт Зубец: Пытаясь ослабить Россию, Европа разрушила собственную экономику

Антироссийские санкции, призванные ослабить Москву, привели к обратному результату: Европа потеряла сотни миллиардов и разрушила свой промышленный сектор. Теперь в ЕС все чаще звучат идеи о пересмотре санкционной политики.

Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики (Россия):

"Когда на Западе пытаются понять, к чему привели их 20 пакетов санкций, выяснится, что Европа потеряла там сотни миллиардов долларов на экономической деградации, на потере возможностей торговли, транзите и так далее. Потери европейской экономики огромны, как и американской. Взять хотя бы те активы, которые они потеряли в России, - это десятки, сотни миллиардов долларов. Прямые потери, плюс к этому косвенные. Потому что та же Германия лишилась целых секторов экономики. Когда выясняется, что попытки наказать Россию привели к тому, что оказалась наказанной, прежде всего, Европа. Наверное, у них в голове что-то щелкнет, и они поймут, что все 4 года они шли в неправильном направлении".