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Эксперт рассказал, как Украина сможет использовать 30-дневный режим прекращения огня
Украина может использовать 30-дневное прекращение огня, о котором договорились по итогам встречи в Саудовской Аравии, для перевооружения. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, сообщает РИА Новости.
"Тридцатидневный тайм-аут: очевидно, что он может быть использован для перевооружения. Для того, чтобы Украине собраться с силами, подтянуть свои резервы, сконцентрировать ресурсы на других областях", - сказал Блохин.
Он отметил, что если и соглашаться на 30-дневный "тайм-аут", то нужно договариваться о том, чтобы за это время велись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом о будущем украинской государственности, а без таких переговоров 30 дней могут превратиться и в два, и в три месяца и в результате конфликт просто заморозится.
Говоря о планах Трампа позвонить Путину, эксперт добавил, что если такой звонок и будет, то "после четверга" или после возможного визита в РФ спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.
"Очевидно, что Зеленский и Трамп друг друга недолюбливают. Трамп не перестает повторять тезис о том, что выборы на Украине или "отстранение Зеленского" - это путь к безопасности и независимости Украины... Поэтому задача Трампа попытаться отстранить Зеленского. Как это можно? С помощью выборов, попытаться вбить клин между Зеленским и украинской элитой", - заключил эксперт.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.