Эксперт рассказал, как Украина сможет использовать 30-дневный режим прекращения огня

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fceb04f-97eb-474a-9726-72deaebfdfbe/conversions/8a196cbe-3626-48eb-8aca-f4f6c66620b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fceb04f-97eb-474a-9726-72deaebfdfbe/conversions/8a196cbe-3626-48eb-8aca-f4f6c66620b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fceb04f-97eb-474a-9726-72deaebfdfbe/conversions/8a196cbe-3626-48eb-8aca-f4f6c66620b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fceb04f-97eb-474a-9726-72deaebfdfbe/conversions/8a196cbe-3626-48eb-8aca-f4f6c66620b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Украина может использовать 30-дневное прекращение огня, о котором договорились по итогам встречи в Саудовской Аравии, для перевооружения. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, сообщает РИА Новости.

"Тридцатидневный тайм-аут: очевидно, что он может быть использован для перевооружения. Для того, чтобы Украине собраться с силами, подтянуть свои резервы, сконцентрировать ресурсы на других областях", - сказал Блохин.

Он отметил, что если и соглашаться на 30-дневный "тайм-аут", то нужно договариваться о том, чтобы за это время велись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом о будущем украинской государственности, а без таких переговоров 30 дней могут превратиться и в два, и в три месяца и в результате конфликт просто заморозится.

Говоря о планах Трампа позвонить Путину, эксперт добавил, что если такой звонок и будет, то "после четверга" или после возможного визита в РФ спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.

"Очевидно, что Зеленский и Трамп друг друга недолюбливают. Трамп не перестает повторять тезис о том, что выборы на Украине или "отстранение Зеленского" - это путь к безопасности и независимости Украины... Поэтому задача Трампа попытаться отстранить Зеленского. Как это можно? С помощью выборов, попытаться вбить клин между Зеленским и украинской элитой", - заключил эксперт.