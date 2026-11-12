Эксперт: Развитие технологий в безопасности - необходимость, продиктованная временем

Развитие современных технологий в безопасности - не прихоть, а необходимость, продиктованная временем и реалиями.

Анна Великая, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН (Россия):

"В эпоху всеобщей турбулентности наша евразийская безопасность - это ядро - приобретает особое значение. И неслучайно на протяжении последних 20 лет ОДКБ доказывает свою эффективность и результативность. Генсек ОДКБ Талатбек Масадыков отметил, что сейчас мы наблюдаем угрозу милитаризации космического пространства. А с учетом развития технологий искусственного интеллекта и сокращения времени на принятие решений перед человечеством встает огромная угроза".

Страны ОДКБ закономерно выступают за укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом, что отражает расширение форматов работы организации, отметила эксперт. Она добавила, что в зону ответственности объединения сегодня также входят вопросы биобезопасности, киберпространства, цифровой среды и космоса.