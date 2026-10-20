Эксперт Шадров назвал причины кризиса немецкого автопрома

Германия переживает кризис своего автопрома. Эксперты называют основными причинами потерю дешевых российских ресурсов и падение уровня жизни самих немцев.

Константин Шадров, доцент российского Государственного университета "Дубна":

"Германия лишилась ряда конкурентных преимуществ за последние годы, дешевых ресурсов из России, которые она получала много лет. И экономисты, и немецкие политики признают факт: это был удар по экономике своей же страны. А с другой стороны, мощь Китая уже такова, что даже в традиционных отраслях, где немцы лидировали, они уже с китайцами конкурировать не могут. Это две основные причины кризиса немецкого автопрома, к ним стоит добавить третью - общее снижение уровня жизни и самих немцев, и европейцев в целом. У немцев всегда была традиционная установка покупать немецкое, вкладывать деньги в немецкую экономику. Многие немцы этому старательно следовали, но теперь, если у них нет денег, они не могут купить свой же немецкий автомобиль, поэтому десятки тысяч людей в этом только году сокращены в немецком автопроме. В будущих годах тоже будут масштабные сокращения и рабочих мест, и объемов производства".