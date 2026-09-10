Эксперт Шадров: Рост популярности АдГ связан с запросом немцев на защиту национальных интересов

Эксперты связывают укрепление позиций партии "Альтернатива для Германии" с тем, что граждане страны устали от системного игнорирования их интересов со стороны властей.

Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия):

"Феномен АдГ основывается на запросе общества на удовлетворение национальных интересов. Национальные интересы ни одна из традиционных, привычных партий не отстаивает - ни зеленые, ни правящая партия Мерца, ни какие-либо еще. Только АдГ прямо и явно говорит о том, что волнует огромное количество немцев, поэтому они побеждают. Они не являются пророссийскими или какими-то другими, они являются пронемецкими. И это показывает то, насколько политическая система Германии поляризуется".