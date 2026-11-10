Эксперт Шафир объяснил стремление властей Польши контролировать Конституционный суд

Эксперты объясняют стремление властей Польши установить контроль над Конституционным трибуналом желанием в дальнейшем придать непопулярным для граждан решениям видимость законности.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Этот конфликт достаточно сложен и запутан. Он вызван тем, что одна из судей, членов Конституционного суда, попыталась отстранить некоторых местных польских судей от власти, потому что те бойкотировали сбор Общенационального судейского съезда, который может принимать какие-то решения. В общем, все это в польской политике очень запутанно, сложно. Сам факт того, что президент, премьер-министр и другие силы пытаются уже в открытую взять под контроль Конституционный суд, говорит о многом. В первую очередь о том, что в ближайшие месяцы, возможно, в Польше будут приниматься очень непопулярные решения с точки зрения населения Польши. Второе - решения очень двусмысленные в плане соответствия польскому законодательству. Тот, кто будет контролировать Конституционный суд, сможет попытаться сказать: "Нет, все соответствует закону, дорогие польские граждане, кушать подано, ешьте, пожалуйста".