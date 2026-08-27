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Эксперт Шафир: США хотят лишить Иран статуса ведущего игрока на Ближнем Востоке

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Невзирая на то что США и Иран согласовали прекращение огня, Вашингтон преследуют стратегическую цель лишить Тегеран статуса ведущего игрока на Ближнем Востоке, используя для этого разные рычаги давления.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Если мы абстрагируемся от определенных заявлений главы США и посмотрим на логику процесса, мы увидим, что США хотят вывести Иран из роли ведущего игрока Ближнего Востока. И пока все их действия укладываются в эту логику с большим или меньшим успехом. Надо отметить, что и военное, и политическое гражданство, и руководство Ирана действуют в этой ситуации максимально эффективно, как только можно было бы себе предположить. Несмотря ни на какие заявления Трампа, они прекрасно понимают ту степень угрозы, которую американские действия представляют для Ирана".

секретарь Союза журналистов России

Разделы:

В миреБлижний ВостокМнение

Теги:

СШАТимур ШафирИран
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