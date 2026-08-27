Эксперт Шафир: США хотят лишить Иран статуса ведущего игрока на Ближнем Востоке

Невзирая на то что США и Иран согласовали прекращение огня, Вашингтон преследуют стратегическую цель лишить Тегеран статуса ведущего игрока на Ближнем Востоке, используя для этого разные рычаги давления.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Если мы абстрагируемся от определенных заявлений главы США и посмотрим на логику процесса, мы увидим, что США хотят вывести Иран из роли ведущего игрока Ближнего Востока. И пока все их действия укладываются в эту логику с большим или меньшим успехом. Надо отметить, что и военное, и политическое гражданство, и руководство Ирана действуют в этой ситуации максимально эффективно, как только можно было бы себе предположить. Несмотря ни на какие заявления Трампа, они прекрасно понимают ту степень угрозы, которую американские действия представляют для Ирана".