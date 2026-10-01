Эксперт Синковец о результатах региональных выборов: Европа постепенно включает голову

Накануне ключевых электоральных кампаний Европа оказалась на политическом распутье: избиратели все чаще отворачиваются от привычных партий и голосуют протестно. Такое мнение высказал политический эксперт Антон Синковец в программе "Блиц с Павлом Лазовиком".

По его словам, доверие к европейским политикам утрачено из-за того, что они слишком долго игнорировали повседневные проблемы людей. "Доверие избирателей потеряно, потому что уж очень спокойно играли европейские политики в свои игры и как раз-таки на этих самых избирателей внимания не обращали. Понимаете, когда к вам приезжают толпы мигрантов, и вы говорите, что это замечательно, а европейский обыватель, выходя на улицу, не может чувствовать себя в безопасности, не может гарантировать безопасность своим собственным детям. Ровно в этот момент эти все сказки становятся не более чем словесами, которые не ведут ни к чему", - отметил Антон Синковец.

Рост поддержки правых сил он не считает автоматическим разворотом внешней политики. "Поддержка правых не обязательно обозначает автоматически поддержку курса на сближение с Россией или европейскую интеграцию и так далее. Нет. Поддержка правых в данной ситуации - это не более чем протестное голосование. Людей Европы уже немножко подвел их политический истеблишмент. Они устали от него. И поэтому своим приходом к избирательным урнам они показывают, что они против того, что происходит", - подчеркнул эксперт.

quote Надо сказать, любопытно, где побеждает "Альтернатива для Германии"? Это ведь все земли бывшей ГДР. Тоже не случайно. Они видели альтернативу. Они знают, что не такой уж страшный этот русский зверь. Антон Синковец

Региональные выборы, по его оценке, показывают, что европейское общество начинает переосмыслять прежний курс. "Эти региональные выборы говорят о том, что Европа постепенно включает голову. Это не может не радовать, потому что тот театр абсурда - я по-другому не могу назвать все, что я видел в европейской политике последние десятилетия, - уже постепенно заканчивается. И мы все-таки видим, что европейцы вспоминают, что являются наследниками образованных людей с колоссальной культурой, наукой, какой-то даже гуманистической идеологией. Вообще-то нести свет этого прогресса миру было опцией Европы на протяжении многих столетий. Сейчас она утрачена", - заключил политический эксперт.

Таким образом, по мнению Антона Синковца, предстоящие кампании в Европе пройдут на фоне усталости избирателей от истеблишмента, протестного голосования.