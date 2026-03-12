Эксперт Синковец заявил, что межпартийная борьба в США должна зародить новую политическую звезду

Демократическая партия США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс выглядит как классическая "темная лошадка", у которой нет яркого лидера и четкой идеологии. Такую оценку дал политический эксперт Антон Синковец в "Актуальном интервью".

"Я думаю, что демократы сегодня это классическая "темная лошадка". Почему я так думаю? Во-первых, у них нет яркого лидера. Кто представляет сегодня демократическую партию? Кто тот лидер? Раньше мы понимали, что это, условно, Обама, еще кто-то. Сегодня непонятно", - отметил эксперт.

Я думаю, что эта ситуация борьбы (межпартийной - прим. ред.) как раз-таки и должна зародить ту новую политическую звезду, которая впоследствии эту партию за собой поведет. Пока что этого нет, стало быть, нет и единого центра решений. Антон Синковец

По его словам, еще более серьезной проблемой стал кризис идеологии. "Кроме того, что очень важно, есть кризис идеологии Демократической партии. Каких-то идей, даже на уровне лозунгов, которые бы могли консолидировать их сторонников, каких-то эффективных мероприятий на сегодняшний день они (демократы - прим. ред.) своему избирателю не предложили".