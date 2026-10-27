Эксперт: Сотрудничество Беларуси и Монголии выходит на новый уровень

Визит президента Монголии в Беларусь продолжают обсуждать эксперты. Они отмечают, что сотрудничество двух стран выходит за рамки торговых соглашений, открывая новые возможности для промышленной кооперации и обмена опытом.

Юлия Абухович, аналитик:

"Основой сотрудничества Беларуси и Монголии остаются поставки тяжелой карьерной, грузовой и сельскохозяйственной техники, где белорусские заводы традиционно удерживают сильные позиции. Стороны также развивают проекты в сельском хозяйстве, модернизируют молочнотоварные фермы, запускают переработку сырья и поставляют спецтехнику для пожарных-спасателей. В частности, запущен проект строительства крупного животноводческого комплекса на 960 коров. Монголия активно эксплуатирует белорусскую пожарную технику, поставленную в рамках соглашения 2020 года. За несколько лет эти машины совершили более 2 500 боевых вызовов, и это помогло спасти более 1 300 человеческих жизней. В фундаменте этих связей лежат договоренности лидеров двух стран и решения совместной межправительственной комиссии. Сейчас партнерство переходит на новый уровень. Вместо разовых сделок купли-продажи акцент смещается на долгосрочное сервисное обслуживание техники и обучение монгольских специалистов по белорусским программам".