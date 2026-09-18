Эксперт Стариков: Прибалтика превратилась в гигантский полигон НАТО для подготовки к войне с Россией

В сентябре в Литве будут проходить военные учения, в которых задействовано более 4 тыс. военнослужащих. Участие в них также примут и союзники по НАТО.

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:

"Учения в Прибалтике стали главным драйвером их экономики. Это единственная активность, которая осталась. Здесь не столь важны конкретные учения, их легенды, их состав, их участники, боевая техника, которая используется, страны, которые принимают в этом всем действии участие. Все это уже вторично, потому что это фон, мы это наблюдаем постоянно. Одни учения сменяются другими учениями. Легенда у них обычно типовая - это нападение России, нападение Беларуси. Создают какие-то якобы отдаленные от реальности сценарии. Но между строк читается, к чему они готовятся. Они готовятся воевать с нами. Они - это восточный фланг НАТО, так они себя спозиционировали этим. Они занимались не один год. Они - гигантский натовский полигон".