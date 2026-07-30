Эксперт Торопов: Ситуация вокруг Ирана может стабилизироваться

Несмотря на напряженную обстановку в регионе, Вашингтон и Тегеран могут прийти к компромиссу уже этим летом.

Егор Торопов, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ:

"Обстановка вокруг Ирана будет постепенно разряжаться. Думаю, что в течение лета стороны придут к долгосрочному рамочному мирному соглашению, в рамках которого Иран декларативно согласится на отказ от разработки ядерного оружия. Вместе с тем Соединенные Штаты не будут настаивать на полном запрете на обогащение урана Ираном. Конечно, иранцы смогут преподнести это как победу, что декларативно они заявили о неразработке ядерного оружия, а одновременно обогащение урана им не было прямо запрещено".

"Соединенные Штаты смогут представить внутреннему избирателю в преддверии сложных для правящей республиканской префекты в ноябрьских выборах тезис о том, что иранцы взяли на себя обязательства по неразработке ядерного оружия. Правда, которую они брали уже и 10 лет назад в рамках сделки 2015 года, инициированной еще президентом Бараком Обамой, которую, собственно говоря, Трамп в ближайшее время, скорее всего, и повторит в несколько упущенных для Соединенных Штатов условиях", - рассказал Егор Торопов.