Эксперт Ципис рассказал, как Израиль стал катализатором раскола Республиканской партии в США

Внешняя политика Израиля оказывает прямое влияние на внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах и уже стала одной из причин раскола среди сторонников Дональда Трампа. Такое мнение высказал научный сотрудник Иерусалимского института национальной безопасности и проблем Ближнего Востока Саймон Ципис в "Актуальном интервью".

По его словам, за последние годы регион прошел через несколько витков эскалации. "За последние 2,5 года уже прошло две войны. Сейчас, возможно, мы находимся в преддверии третьей войны между Израилем, США и Ираном. Напоминаю, что в июле 2025 года началась война, которую инициировало израильское правительство, и США были втянуты. В этом году, в феврале, произошел новый виток войны, США уже более активно принимали в этом участие", - отметил эксперт.

quote И тут наблюдается своего рода парадокс: Израиль принимал минимум участия, то есть отошел в сторону. Можно сказать, выражаясь грубо, подставив США под этот иранский вопрос. Саймон Ципис

По его оценке, Израиль все чаще называют катализатором конфликтов за последние несколько лет фактически во всем мире. "Израиль обвиняют уже внутри самих США в том, что он втянул Вашингтон в эту войну. Так вот, внутри Штатов внутренний раскол, и причина этому расколу - израильская внешняя политика. Тут нужно еще раз сузить фокус и сказать, что эта политика сугубо правого лагеря, лидером которого является Биньямин Нетаньяху. За ним стоят ультраортодоксальные, религиозные, местами хасидские движения, которые, в принципе, геополитику не признают", - пояснил Саймон Ципис.

Еще в 2024 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с их действиями в секторе Газа.

Тогда, как отметил эксперт, началась волна неприязни к Израилю. "А у нас это расценивается как антисемитизм. Но здесь привязаться к антисемитизму уже становится сложно, поскольку это ненависть к евреям. Но тут ненависть не к евреям, а к государству Израиль, которое ведет политику, нарушая права человека, совершая военные преступления, провоцируя массовую гибель среди мирных. У нас пытаются все-таки оправдать это термином "антисемитизм", но это уже начинает плохо работать", - отметил Саймон Ципис.

Он сослался и на заявления американских политиков. "Кстати, посол США в Израиле в интервью у Такера Карлсона сказал, что здесь нет ненависти к евреям, но есть ненависть к той политике, которую они ведут. Это высказывают и многие сторонники Трампа. А Трамп очень произраильский политик. И одной из причин раскола движения MAGA была беспрецедентная поддержка Дональдом Трампом Израиля, в то время как международными судами было доказано, что Израиль провел даже, как это называют, этнические чистки. Это очень серьезная вещь. И на этом фоне против Трампа восстали его же союзники из его же блока, и он раскололся. Израиль стал катализатором раскола Республиканской партии в США", - заключил научный сотрудник Иерусалимского института.

Таким образом, по оценке Саймона Циписа, израильская политика не только влияет на ход конфликтов на Ближнем Востоке, но и усиливает внутренний раскол в Соединенных Штатах, в том числе внутри республиканского лагеря.