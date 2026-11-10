Зеленский хотел бы саботировать переговорный процесс в Абу-Даби, но Украина уже не в той позиции. Мнение эксперта.

Стив Самарин, политический комментатор, участник проектов Республиканской партии США:

"Для Зеленского, наверное, это, конечно, было бы желательно попробовать какие-то палки в колеса ставить. Другое дело, что сейчас он уже не в той позиции, чтобы саботировать. То есть его желания и возможности сейчас не совпадают. Учитывая, что Россия полностью владеет не только стратегической, но и тактической инициативой на линии боевого соприкосновения, Зеленскому не стоит саботировать переговоры. Украина находится в критическом состоянии. И сейчас, если он любит свой народ, если он действительно настоящий лидер, он должен на этих переговорах использовать любую возможность для прекращения огня".