Эксперт: Урегулирования ближневосточного конфликта пока не предвидится

Эксперты отмечают: урегулирование ближневосточного конфликта пока не предвидится - США стремятся сохранить однополярное господство и используют любые переговоры как инструмент обмана.

Айк Айвазян, руководитель Информационно-аналитического центра "Луйс" (Армения):

"США стараются сохранить свое однополярное господство. Для этой цели они пытаются устранить потенциальные очаги сопротивления, которые могут мешать сохранению однополярного мира. Иран - одна из таких стран. Но США боятся, что если они начнут сильно бомбить Иран (не так, чтобы, например, применить ядерное оружие или вооружения, которые приведут к катастрофическим потерям в Иране, в том числе и среди гражданского населения), тогда мир войдет под ядерный зонтик России и ополчится против них. И они тогда эффектом домино потеряют свою власть в мире. Поэтому они пытаются переговорами заманить, обмануть, заболтать и в конечном итоге обмануть".