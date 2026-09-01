Эксперт Усубалиев: ШОС может стать платформой для диалога на фоне ослабления роли ООН

В условиях ослабления роли ООН, именно Шанхайская организация сотрудничества может стать платформой для диалога. И, работая вместе, две организации могут обеспечить миру безопасность и стабильность.

Эсен Усубалиев, декан факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, кандидат исторических наук:

"В международных отношениях происходят постоянные попытки каким-то образом нивелировать значение Организации Объединенных Наций. На протяжении всего этого времени мы знаем, что это связано с попытками гегемонии стран Запада, они никогда не прекращались. Попытки ревизии итогов Второй мировой войны, в результате которой и появилась Организация Объединенных Наций, вылились в эти систематические попытки снизить значение Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности ООН как одного из ключевых, если не главных, инструментов обеспечения глобальной стабильности и безопасности. В условиях, когда предпринимаются подобные попытки, Шанхайская организация сотрудничества выступает в качестве одной из единственных возможных платформ, где путем обсуждения вопросов не только непосредственно повестки ШОС, но и глобальной безопасности, торговли, цифрового и прочего развития, возможно это обсудить, где голос любой суверенной страны будет услышан, что в принципе должно было быть и в рамках ООН, но по каким-то причинам этого становилось все меньше и меньше".