Оторванные руки, слезоточивый газ, водометы и дубинки - вот что получают французские школьники вместо достойного образования.

Анна Великая, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН (Россия):

"К сожалению, мы сейчас видим деградацию Европы. Это не та Европа, о которой писал Хемингуэй 100 лет назад: "Париж - это праздник, который всегда с тобой". Нет, это абсолютно другая Европа, которая теряет свои позиции в области образования, науки, культуры, в вопросах безопасности. Все вопросы о том, что нужно миллионы евро тратить на милитаризацию Украины, приводят к тому, что в итоге нет возможности заниматься не то что развитием собственной страны, но даже безопасностью собственных детей, какой-то минимальный уровень комфорта им предоставить. Вместо этого различные вопросы в отношении наших стран поднимаются. Когда все права европейских детей нарушаются со стороны власти, мне очень хотелось бы услышать все правозащитные некоммерческие европейские организации, которые через час начинают активничать, как только что-то в наших странах с их точки зрения происходит, почему-то здесь они молчат, мы их не слышим".