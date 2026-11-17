Встреча лидеров России, США и Китая - шаг к стабилизации мирового порядка. Эксперты отмечают: вопросами безопасности переговоры не ограничатся. Какие еще темы могут быть затронуты на встрече - мнение эксперта.

Эсен Усубалиев, декан факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына:

"Трудно избежать исторических параллелей, когда говорят в Новой Ялте о том, что три лидера могут сесть и договориться о том, как все-таки этот мир будет обустраиваться. Но мне кажется, что тема переговоров не будет связана с вопросами окончательного решения форм мирового порядка. Это просто показатель того, что наконец-таки три самых важных государства мира решили отбросить внешние противоречия и сесть за стол переговоров для того чтобы обсудить, как они смотрят на ключевые проблемы мирового развития: ядерное перевооружение, искусственный интеллект, конфликт на Ближнем Востоке, вопросы, связанные с мировой торговлей, мировой энергетический кризис".