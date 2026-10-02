Политические амбиции в Европе стоят превыше экономической реальности. Рост инфляции в Германии и проблемы у некогда промышленных гигантов - вот плоды такой расстановки приоритетов.

Николай Яременко, доцент финансового университета при правительстве России:

"В ЕС сейчас очень сильные процессы стагнации и рецессии, инфляции и сдержек. Высокая ставка ЕЦБ душит реальный сектор. Причина - потеря дешевых российских энергоносителей, потому что без них немецкая химия, сталь, автопром во многом испытывают определенное давление и становятся неконкурентоспособными. Кроме того, крупный бизнес переносит производство в США или Китай. Европа превращается в своего рода музей промышленности, где дорого, красиво, но очень много уже не производится. И отказавшись от "более восточного" рынка, они потеряли не только сырье".