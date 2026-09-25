Эксперт Юшков: Дефицит стратегических запасов США толкает мировые цены на нефть вверх

Мировой рынок нефтепродуктов переживает масштабный ценовой шок, спровоцировавший резкий взлет стоимости дизельного топлива до абсолютных максимумов в ряде регионов США и Евросоюза. Американские производители уже открыто бьют тревогу, предупреждая, что все рыночные механизмы сдерживания цен практически исчерпаны.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков объясняет усугубление глобальной ситуации комплексом факторов, ключевым из которых является критическое сокращение сырьевых резервов на Западе. По его словам, Соединенные Штаты были вынуждены резко затормозить изъятие нефти из своих стратегических запасов.

"Если в мае примерно изымали около 40 млн в месяц, потом 30 млн, и вот в августе они изъяли только 15 млн баррелей. Потому что резервов остается все меньше и меньше и меньше", - констатирует аналитик. Юшков подчеркивает, что подобный дефицит подушки безопасности обостряет жесткую конкуренцию за оставшиеся на рынке объемы добываемого сырья, что неминуемо толкает мировые котировки вверх и делает нефть менее доступной для конечных потребителей. При этом стремительно растут ценники как на саму сырую нефть, так и на готовые нефтепродукты.

Параллельно с этим на глобальном рынке дизельного топлива разворачивается отдельный изолированный кризис. Специалист связывает это с тем, что ближневосточные нефтепродукты не выходят в оборот в должном объеме из-за нестабильности в регионе. Серьезный удар по предложению нанесла и Россия, которая полностью остановила экспорт дизеля ради обеспечения стабильности и насыщения собственного внутреннего рынка, будучи до этого одним из крупнейших мировых поставщиков данного вида топлива.

Цепная реакция затронула и крупнейших азиатских игроков. Как отмечает эксперт, Индия, активно закупавшая нефть на Ближнем Востоке для последующей переработки и экспорта, теперь вынуждена сокращать объемы производства и вывоза нефтепродуктов из-за недополучения ближневосточного сырья. Схожие шаги предпринимает и Пекин: "Даже Китай для обеспечения стабильности внутреннего рынка тоже ограничивает экспорт нефтепродуктов. Они тоже занимаются реэкспортом".

"И все это вкупе, конечно, усугубляет энергокризис", - резюмировал Игорь Юшков.