Юшков: Запас прочности украинской энергосистемы практически исчерпан

Украинская энергосистема продолжает функционировать в условиях серьезных повреждений, но ее запас прочности практически исчерпан.

Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России:

"Предыдущие волны ударов России по украинской энергосистеме запас прочности фактически свели к нулю. Сейчас каких-то графиков подачи электроэнергии для Украины нет, тем не менее все может обрушиться как карточный домик. То есть, они буквально все, что есть, то и эксплуатируют. Причем эти объекты известны. Это несколько ГЭС и три атомные электростанции с инфраструктурой, которая позволяет электричество с этих атомных электростанций выводить в общую сеть. Поэтому если буквально несколько объектов будут разрушены, это уже создаст огромные проблемы. Результаты предыдущих атак никуда не делись: что-то починили, но опять же, резервных мощностей как в генерации, так и в области передачи электроэнергии фактически нет. Работают на том, что есть, и если это будет подвергаться ударам, то заменить эти объекты уже нечем будет".

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