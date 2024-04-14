3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Эксперт рассказал, что возможен ответный удар со стороны Израиля по ядерным объектам в Иране
Существует потенциальный риск ядерного конфликта после нападения Ирана на Израиль, однако США намерены предотвратить дальнейшее обострение ситуации. Об этом заявил председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Быстрицкий считает, что существует риск ядерного конфликта, но не думает, что его следует переоценивать. Есть вероятность того, что такая ситуация может быть предотвращена. По его мнению, после ночного удара эскалации можно избежать, но важно будет узнать, насколько серьезны будут последствия удара Ирана по Израилю.
Эксперт также отметил, что возможен ответный удар со стороны Израиля и его союзников по ядерным объектам в Иране. По его мнению, Вашингтон пытается ограничить стремление Израиля нанести такой удар. По словам Быстрицкого, США делают усилия, чтобы предотвратить возможную эскалацию конфликта. Предполагается, что группа стран намерена обсудить ситуацию и оказать давление на все стороны, включая Израиль, чтобы избежать дальнейшего нарастания напряженности.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ