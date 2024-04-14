Эксперт рассказал, что возможен ответный удар со стороны Израиля по ядерным объектам в Иране

Существует потенциальный риск ядерного конфликта после нападения Ирана на Израиль, однако США намерены предотвратить дальнейшее обострение ситуации. Об этом заявил председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.



Быстрицкий считает, что существует риск ядерного конфликта, но не думает, что его следует переоценивать. Есть вероятность того, что такая ситуация может быть предотвращена. По его мнению, после ночного удара эскалации можно избежать, но важно будет узнать, насколько серьезны будут последствия удара Ирана по Израилю.

Эксперт также отметил, что возможен ответный удар со стороны Израиля и его союзников по ядерным объектам в Иране. По его мнению, Вашингтон пытается ограничить стремление Израиля нанести такой удар. По словам Быстрицкого, США делают усилия, чтобы предотвратить возможную эскалацию конфликта. Предполагается, что группа стран намерена обсудить ситуацию и оказать давление на все стороны, включая Израиль, чтобы избежать дальнейшего нарастания напряженности.

