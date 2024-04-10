Эксперт рассказал, при каких условия возможно наступление на Харьков

Может ли быть наступление? Может, если собрана большая группировка. Какая должна быть группировка для того, чтобы взять такой крупный областной центр, как Харьков? Наверное, от 300 тыс. и больше, с техникой, танками и всем остальным. Можно ли такие войска собрать, чтобы никто об этом не знал? По-видимому, нет. Сейчас есть спутники, самолеты-разведчики, беспилотники - все буквально на виду. Именно по этой причине кардинально поменялась военная стратегия.

Олег Царев, украинский политик