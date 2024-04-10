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Эксперт рассказал, при каких условия возможно наступление на Харьков
В Украине сейчас активно обсуждают предстоящие бои за Харьков. Украинский политик Олег Царев в проекте "Тренды" рассказал, при каких условиях возможно наступление.
Может ли быть наступление? Может, если собрана большая группировка. Какая должна быть группировка для того, чтобы взять такой крупный областной центр, как Харьков? Наверное, от 300 тыс. и больше, с техникой, танками и всем остальным. Можно ли такие войска собрать, чтобы никто об этом не знал? По-видимому, нет. Сейчас есть спутники, самолеты-разведчики, беспилотники - все буквально на виду. Именно по этой причине кардинально поменялась военная стратегия.
"Невозможно собрать какой-то клин, какую-то ударную группировку, чтобы противник об этом не знал, - уверен политик. - Обратите внимание, сейчас наступление идет малыми группами. Не собирают большую концентрацию войск, потому что как мы видим, что происходит в Украине, так и там видят, что происходит у нас".
Эксперт не отрицает, что большая группировка может быть под Харьковом, просто про это никто не пишет. "Но если бы там была большая группировка, то когда были наступления ДРГ, нападение на Белгородскую область, наверное, там бы как-то отыграли более активно. Если вы помните, не один день выбивали ДРГ с территории Белгородской области. Да, выбили, но сказать, что это было быстро, нельзя. И мне кажется, что пока еще говорить о наступлении на Харьков рановато", - считает он.
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