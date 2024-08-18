Эксперт рассказал, возможен ли прорыв Украины на территорию Беларуси

Есть опасность ядерной войны теоретическая, по крайней мере, которая, конечно, принесет жуткую катастрофу всему миру. В первую очередь Северному полушарию и Европе. Предотвратить ее является задачей ответственных лидеров. С другой стороны, что касается Украины, которая на сегодня является главным фактором опасности развязывания такой войны, можно и без ядерного оружия обойтись. То, что касается событий в Курской области и всех подобных действий и провокаций в отношении Беларуси, действовать надо гораздо жестче, ставя оппонента на место. При этом не обязательно применять тактическое ядерное оружие. В реальности огромное количество способов нанести урон противнику, не применяя тактическое ядерное оружие.

Есть опасность ядерной войны теоретическая, по крайней мере, которая, конечно, принесет жуткую катастрофу всему миру. В первую очередь Северному полушарию и Европе. Предотвратить ее является задачей ответственных лидеров. С другой стороны, что касается Украины, которая на сегодня является главным фактором опасности развязывания такой войны, можно и без ядерного оружия обойтись. То, что касается событий в Курской области и всех подобных действий и провокаций в отношении Беларуси, действовать надо гораздо жестче, ставя оппонента на место. При этом не обязательно применять тактическое ядерное оружие. В реальности огромное количество способов нанести урон противнику, не применяя тактическое ядерное оружие.

Стало известно, что Минск определил более 20 бригад и батальонных групп, которые будут задействованы у границ с Украиной для недопущения прорыва. Сергей Михеев отметил, что Украина на такое пойти не должна, так как это будет означать подключение к войне белорусской армии, что станет серьезным осложнением для оппонента. "Но это если здраво рассуждать. У меня есть серьезные опасения по поводу того, что в Киеве здравых людей не осталось. Там масса авантюристов, психопатов, фанатиков с какими-то людоедскими наклонностями. И что важно, они не вполне самостоятельны. Ими руководят другие люди. В первую очередь западники, для которых любой эксперимент, если он им не угрожает, является вполне себе допустимым. Поэтому, если бы Украина была бы самостоятельным государством, действительно независимым, тогда вроде бы никаких оснований для того, чтобы расширять фронт боевых действий у них быть не должно. Но они попали сейчас в настолько зависимое положение от американцев, англичан, европейцев - в меньшей степени, что ни о каком суверенитете речи не идет. И вот в этой ситуации действительно можно ожидать, к сожалению, вообще чего угодно", - подчеркнул эксперт.