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Эксперт рассказал, зачем Польша спекулирует на антибелорусской повестке и ведет страну к пропасти
За 14 лет, предшествующих событиям 2020 года, Польша потратила около 140 млн евро на продвижение "мягкой силы" в Беларуси. И это только то, что дается в открытых источниках.
Сейчас же начинает "штормить" и саму гиену Европы. 15 октября страну ждут два важнейших события - парламентские выборы и референдум. О том, какая сейчас ситуация в стране, в ток-шоу "Речь Посполитая IV. Реванш" рассказал польский публицист и писатель Томаш Грыгуч.
Начнем с того, что когда речь идет о выборах в Польше, уже много лет более 50 % поляков, избирателей не участвуют в выборах. Сейчас в Польше идет жестокая предвыборная борьба "на ножах". Жестокая правда для нас, не только для поляков, но и для всех в регионе, в том, что абсолютно понятно, что воля польского избирателя не имеет решающего значения. О том, кто будет иметь власть, не решают ни бюллетени, брошенные в урны для голосования, ни количество поданных голосов. Решает кто-то другой, но кто это? Это воля и решение исключительно Вашингтона.
Есть стойкое ощущение, что сейчас в политическом поле Польшипроисходит жесткая схватка без каких бы то ни было правил. Главное - победить любой ценой.
В данной ситуацииспекулирует партия ПиС, Почему? На конец мая рейтинг ПиСсоставлял 30 %, им не хватало голосов, чтобы занять следующий сейм и сделать однопартийное правительство. Поэтому они начали из Беларуси делать образ врага. Они играют на фобиях части населения, а в итоге их рейтинг увеличивается до 40 %. Потом из-за визового скандала рейтинг обрушился. И теперь они в истерике пытаются за любую пропагандистскую вещь "дергать", чтобы поднять рейтинги.
Почему польской элите выгодно выставлять Беларусь в качестве агрессора? К чему приведет обострение внутренней борьбы в самой Польше? Какие новые стены выстроят у границ Беларуси? Что скрывается за амбициями польских политиков? Ответы на эти и многие другие вопросы - ЗДЕСЬ.
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