Эксперт рассказал, зачем Польша спекулирует на антибелорусской повестке и ведет страну к пропасти

Начнем с того, что когда речь идет о выборах в Польше, уже много лет более 50 % поляков, избирателей не участвуют в выборах. Сейчас в Польше идет жестокая предвыборная борьба "на ножах". Жестокая правда для нас, не только для поляков, но и для всех в регионе, в том, что абсолютно понятно, что воля польского избирателя не имеет решающего значения. О том, кто будет иметь власть, не решают ни бюллетени, брошенные в урны для голосования, ни количество поданных голосов. Решает кто-то другой, но кто это? Это воля и решение исключительно Вашингтона.

Томаш Грыгуч, публицист, писатель (Польша)