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Эксперты ЕС обеспокоены появлением новых видов наркотиков
Евросоюз столкнулся с серьезной угрозой из-за стремительно меняющегося рынка психотропов. В европейском докладе о наркотиках эксперты выражают обеспокоенность не только доступностью запрещенных веществ, но и появлением новых синтетических опиоидов.
Согласно отчету, в 2024 году число европейцев, погибших от передозировки, превысило 7,5 тыс. человек. Проблема усугубляется тем, что потребители часто не понимают, что именно они принимают, и не могут рассчитать дозировку.
Агентство ЕС по наркотикам бьет тревогу: каждую неделю на рынке появляется минимум одно новое психоактивное вещество. Только за 2025 год эксперты впервые зафиксировали 50 неизвестных ранее наркотиков. Специалисты подчеркивают, что внутреннее производство подпольных лабораторий в Европе стало прямой угрозой для безопасности и общественного здоровья.