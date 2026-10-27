Эксперты в США бьют тревогу из-за дыр в избирательной системе

Скандал в США. Избирательная система страны оказалась абсолютно беззащитной перед фальсификациями. Мать миллиардера Илона Маска Мэй Маск с долей сарказма описала свой поход на избирательный участок в Нью-Йорке. Цитируем ее пост в X: "Проголосовала. Без удостоверения личности. Без очередей. Очень быстро".

Избирательница честно приготовила и паспорт, и права, но выяснилось, что смотреть в них сотрудникам избиркома по закону строго запрещено. Эта абсурдная норма уходит корнями в середину прошлого века, когда в Конституцию ряда либеральных штатов внесли поправку, заменившую паспорт обычной сверкой подписи. Оказывается, чтобы получить заветный бюллетень в "оплоте свободы", достаточно просто зайти на участок и назвать любое имя. Эксперты который год бьют тревогу: пока Вашингтон учит весь мир прозрачности, его собственные выборы - это проходной двор. А подобные законы открывают прямую дорогу для махинаций с голосами "мертвых душ" и нелегальных мигрантов.