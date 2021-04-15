Эксперты: Германия нуждается в повышении пенсионного возраста

Германия не сможет предотвратить пенсионный кризис, если не повысит возраст выхода на заслуженный отдых. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном для Минэкономики и энергетики страны. В документе отмечается, что карантинные ограничения нанесли удар по государственным финансам. При этом локдаун отменят в лучшем случае к лету, а бюджетный дефицит ощущается уже теперь. По этой причине пенсионная реформа, которая в стране реализуется, выглядит половинчатой: она предполагает за 10 лет поднять возраст ухода на пенсию до 67 лет: а из-за COVID-19 этого уже недостаточно.



