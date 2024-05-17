Эксперты и гости "Клуба редакторов" рассуждают о будущем Кавказа

Это еще демонстрация того, что какое бы давление не оказывалось на какую-либо из стран, неугодных Западу, все равно у этой страны найдется немалое количество сторонников и друзей по всему миру.

Марат Марков, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал"