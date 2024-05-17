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Эксперты и гости "Клуба редакторов" рассуждают о будущем Кавказа

Большой разворот на Восток. Беларусь и Россия продолжают политически и экономически укреплять связи с союзниками в регионе.

Эксперты и гости "Клуба редакторов" рассуждают о будущем Кавказа. Как Грузия планомерно уходит от влияния Запада, чем привлекателен Азербайджан, почему важна Армения? Дружеские страны формируют новый центр силы, с которым приходится считаться уже бывшим хозяевам мира.

Это еще демонстрация того, что какое бы давление не оказывалось на какую-либо из стран, неугодных Западу, все равно у этой страны найдется немалое количество сторонников и друзей по всему миру.
Марат Марков, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал"

А также польский судья и европейское правосудие. Как польская диктатура преследует за особое мнение? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" сразу после "Панорамы".

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