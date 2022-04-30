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Эксперты: Макрон получил большинство голосов потому, что избиратели не были готовы к президентству Ле Пен

Выходцы из Украины ведут себя в Европе, как желанные гости. Правда, от этих гостей многие уже устали. Жители Франции, которые приняли семьи из Украины, поделились с газетой Le Figaro своим разочарованием. Как рассказал один из местных жителей, его траты выросли с 300 до 1600 евро в месяц после того, как он предоставил жилье пятерым беженцам. Надежда на то, что они найдут работу, не оправдалась.


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При этом все переселенцы из Украины получают ежемесячное пособие в размере 426 евро, а сами французы обходятся без какой-либо материальной помощи от государства. Такая политика привела к тому, что французы уже пожалели, что вновь избрали Макрона. По мнению экспертов, он получил большинство голосов только потому, что избиратели не были готовы к президентству Ле Пен.

Неоднозначная победа Макрона


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Он действительно должен быть благодарен миллионам граждан, поддерживающих левых. Многие решили проголосовать за Макрона только для того, чтобы остановить продвижение крайне правых во власти. Я убежден, что президент Макрон должен хорошо понимать то, что он был избран благодаря голосам людей, которые не согласны с его программой. И быть благодарным за этот выбор.
Дов Альфон, главный редактор газеты Libération


Согласно опросу института Elabe, 55 % французов считают, что переизбрание Макрона - плохой выбор для Франции. Две трети респондентов полагают, что он не изменит стиль и метод управления государством. При этом 61 % опрошенных хотел бы видеть в парламенте большинство депутатов, выступающих против политики Макрона.

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