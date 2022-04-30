Эксперты: Макрон получил большинство голосов потому, что избиратели не были готовы к президентству Ле Пен

Он действительно должен быть благодарен миллионам граждан, поддерживающих левых. Многие решили проголосовать за Макрона только для того, чтобы остановить продвижение крайне правых во власти. Я убежден, что президент Макрон должен хорошо понимать то, что он был избран благодаря голосам людей, которые не согласны с его программой. И быть благодарным за этот выбор.

Дов Альфон, главный редактор газеты Libération