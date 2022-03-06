3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эксперты: мир расколется на враждебные или нейтральные по отношению друг к другу блоки
Миновал 11-й день острой фазы украинского конфликта. И глядя на драматические события и действия отдельных европейских политиков, становится совершенно понятно: мир прежним уже не будет. Прогнозировать детальные многие эксперты пока не берутся. Но общие тренды обозначают. Наверняка мир станет менее глобальным, а также расколется на враждебные или нейтральные по отношению друг к другу блоки.
Как раз сейчас границы между этими блоками и выясняются: в любом случае, оснований для паники нет - этот новый мир будет не похож на теперешний, но окажется вполне пригоден для жизни и не будет стоять на руинах. В этом уверен наш международный обозреватель Олег Романов.
Ход боев на украинской территории вполне ожидаемо окутан пресловутым "туманом войны": ведь главным принципом войсковой пропаганды всегда являлось преуменьшение своих потерь и преувеличение чужих. Здесь вполне реализован рыночный принцип, и каждый имеет возможность выбрать себе картину, которая отвечает его идеологическим установкам: можно ориентироваться на сводки украинских "уст Генштаба" Арестовича и верить, что российские войска по нескольку раз разгромлены, а личный состав многократно убит. Есть западноевропейская картина войны - здесь вообще не заморачиваются деталями, ориентируясь лишь на дискурс: украинских фотобеженцев вполне могут изображать сирийцы.
Американские лидеры мнений пеняют телеканалам на то, что журналисты слишком увлеклись показом страданий беглых, а должны бы, как минимум, половину времени посвящать бедствиям афроукраинцев. И толерантные картинки тут же появились, конечно: вот араб ножом отгоняет от эвакуационного поезда украинцев, пропуская только своих.
В любом случае, к настоящему моменту достоверно известно лишь, что блокированы все крупные города юга и востока Украины, а также практически взят в кольцо Киев.
Полностью под контролем российской армии Херсон и Мелитополь, под частичным - Харьков и Мариуполь. Наступление на населенные пункты ведется неспешно, с целью в максимальной степени беречь личный состав и мирное население. В Донбассе то ли окружена, то ли близка к этому 70-тысячная группировка ВСУ и различных добробатов.
Любой большой вооруженный конфликт - это очень серьезное испытание для психического здоровья людей, здоровья как индивидуального, так и коллективного. Особенно туго приходится мирным обывателям, механика уютного мира которых перестала функционировать. Устоявшийся порядок жизни рухнул: поход на работу, если она все еще есть, представляет собою безумно рискованный квест - проходя его, ты можешь заплатить за любую ошибку жизнью. Как, например, это случилось с израильским диджеем, пытавшимся эвакуироваться из Киева: беднягу приняли за чеченца на очередном самозванном КПП и безвестные территориалы расстреляли его, не спросив ни имени, ни документов.
Бесконтрольная раздача оружия в городах сопровождается освобождением из тюрем преступников, чтобы они кровью искупили свою вину перед родиной. Говорят, вышел на свободу Онищенко, бывший командир батальона Торнадо - спросите у "Гугла", кто это: он насиловал собственных детей, так что даже интернет краснеет и дрожит мелкой дрожью ужаса, сообщая подробности его похождений в Донбассе. Вполне ожидаемо, экс-заключенные кровь проливают, но в основном чужую - причем, в ходе борьбы за чужую собственность и дензнаки. Вот вооруженные добровольцы обходят квартиры в многоэтажке, потроша карманы или, из автомата, слишком жадных жильцов. Не самая простая часть квеста - добыть в осажденном городе еды. Можно попытаться выстоять многочасовую очередь, но есть те, кто предпочитают взломать двери магазина. Вариант чреват своими рисками - во многих городах пойманных мародеров просто привязывают к столбам: что, впрочем, тоже является примета деструкции социальных и административных структур - суд Линча в Штатах вышел из моды, как только удалось наладить на фронтире цивилизованную жизнь. Впрочем, некоторое одичание простительно людям, для которых естественный городской шум теперь - грохот выстрелов: но совсем не объясним откат в эпоху родоплеменного мировосприятия граждан первого мира.
В Европе теперь преследуют за российский паспорт и даже просто за русский язык: настроения царят погромные - жертвами будущих Хрустальных ночей могут стать не чернявые, а русоволосые, курносые, а не обладатели крупных носов.
Опра Уинфри из круга своего чтения исключила Толстого и всем своим поклонникам рекомендовала. Миланский университет отменяет Достоевского - пока, к счастью, не вообще, а только из лекционного курса: но только потому, что руки коротки, а вот если европейцы сообща дотянутся - несдобровать автору "Идиота". В Польше запрещают Шостаковича и Чайковского.
В Германии от детей регулярно требуют отмежеваться от Путина, а в Берлине можно быть избитым за русский язык. В Чехии могут отказаться обслужить в ресторане, а также исключить из университета: во Франции и Штатах тоже. Можно, конечно, полагать, что у людей резко обострилось чувство справедливости: обострилось, да, но только благодаря умелому разогреву посредством СМИ.
Сомневающиеся пусть вспомнят: а куда вдруг подевался ужасный COVID? Как это по щелчку пальцев врагом человечества перестал быть вирус и стали Достоевский с Толстым? Причем, случилось это на планете, где ведутся десятки войн с сотнями тысяч жертв и миллионами беженцев? Если в тебе провоцируют сильные чувства - лови руку, которая лезет тебе в карман. Такого размаха узаконенных государством грабежей не бывало, наверное, лет двести - с тех пор, как короли и королевы перестали выписывать каперские свидетельства. Заморожены золотовалютные резервы России, начаты конфискации имущества частных лиц и компаний, в Польше даже экспроприируют дипломатическую собственность. Только на одних ЗВР ухватили около 300 миллиардов, еще десяток-другой миллиардов европейские правительства заработают на русских яхтах, лондонских особняках, замках и виноградниках Луары. Кто-то может считать это торжеством справедливости, хотя на самом деле тут экономическое самоубийство: российские олигархи вообще лишь лабораторные крысы, на которых растят бациллы, убивающие глобальную связность мирового хозяйства. Для начала угробят доллар как мировую валюту:
Россия пока еще наращивает поставки газа в Европу, но это уже не способно сдержать цены: даже власти Старого Света обещают населению удвоение, утроение, удесятерение коммунальных счетов. Если Москва даже не прекратит поставки углеводородов - нет, хотя бы только объявит об этом, случится абсолютный шторм на биржах и паневропейский коллапс любой организованной жизни.
Кажется, этого в ЕС и добиваются, ведь не могут же высоколобые эксперты не подавать по инстанции начальству панические справки и меморандумы? Зато виновник катастрофы, которая еще не случилась, уже найден, уже объявлен: Россия! Хотя даже это, похоже, не способно мобилизовать европейцев на участие в украинском конфликте. Эти добровольцы из Колумбии, Аргентины, Эквадора обещают приехать воевать на Украину - правда, видеоролик фейковый, был он записан год тому назад и является сугубо пропагандистским. Правые и ультраправые планеты лишь единицами записываются в интербригады: есть несколько литовцев, белорусов, американцев. Есть какое-то количество хорватов, собирались японцы, которые все никак не могли вылететь из Токио. Разрешили участие своим гражданам в украинском конфликте прибалтийские, польское, датское, британское правительства.
Правда, правительство Соединенного Королевства, разрешив, тут же настоятельно не рекомендовало англичанам вербоваться в добровольцы на Украину: это они для Киева добровольцы, а для России - наемники, которые имеют очень специфический юридический статус. Судя по англичанам, милитаристский угар, из-за которого планета на неделю обезумела, понемногу рассеивается. Однако, по правде говоря, исход боев хотя и важен, но все-таки ощутимо меньше, чем ответ на вопрос: насколько хозяева мира тверды в своем решении устроить планетарную экономическую катастрофу?
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
В мире
Все
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
Регионы
Все
Происшествия
Все