Эксперты: мир расколется на враждебные или нейтральные по отношению друг к другу блоки

Американские лидеры мнений пеняют телеканалам на то, что журналисты слишком увлеклись показом страданий беглых, а должны бы, как минимум, половину времени посвящать бедствиям афроукраинцев. И толерантные картинки тут же появились, конечно: вот араб ножом отгоняет от эвакуационного поезда украинцев, пропуская только своих. В любом случае, к настоящему моменту достоверно известно лишь, что блокированы все крупные города юга и востока Украины, а также практически взят в кольцо Киев. Полностью под контролем российской армии Херсон и Мелитополь, под частичным - Харьков и Мариуполь. Наступление на населенные пункты ведется неспешно, с целью в максимальной степени беречь личный состав и мирное население. В Донбассе то ли окружена, то ли близка к этому 70-тысячная группировка ВСУ и различных добробатов.

Любой большой вооруженный конфликт - это очень серьезное испытание для психического здоровья людей, здоровья как индивидуального, так и коллективного. Особенно туго приходится мирным обывателям, механика уютного мира которых перестала функционировать. Устоявшийся порядок жизни рухнул: поход на работу, если она все еще есть, представляет собою безумно рискованный квест - проходя его, ты можешь заплатить за любую ошибку жизнью. Как, например, это случилось с израильским диджеем, пытавшимся эвакуироваться из Киева: беднягу приняли за чеченца на очередном самозванном КПП и безвестные территориалы расстреляли его, не спросив ни имени, ни документов.



Бесконтрольная раздача оружия в городах сопровождается освобождением из тюрем преступников, чтобы они кровью искупили свою вину перед родиной. Говорят, вышел на свободу Онищенко, бывший командир батальона Торнадо - спросите у "Гугла", кто это: он насиловал собственных детей, так что даже интернет краснеет и дрожит мелкой дрожью ужаса, сообщая подробности его похождений в Донбассе. Вполне ожидаемо, экс-заключенные кровь проливают, но в основном чужую - причем, в ходе борьбы за чужую собственность и дензнаки. Вот вооруженные добровольцы обходят квартиры в многоэтажке, потроша карманы или, из автомата, слишком жадных жильцов. Не самая простая часть квеста - добыть в осажденном городе еды. Можно попытаться выстоять многочасовую очередь, но есть те, кто предпочитают взломать двери магазина. Вариант чреват своими рисками - во многих городах пойманных мародеров просто привязывают к столбам: что, впрочем, тоже является примета деструкции социальных и административных структур - суд Линча в Штатах вышел из моды, как только удалось наладить на фронтире цивилизованную жизнь. Впрочем, некоторое одичание простительно людям, для которых естественный городской шум теперь - грохот выстрелов: но совсем не объясним откат в эпоху родоплеменного мировосприятия граждан первого мира.



В Европе теперь преследуют за российский паспорт и даже просто за русский язык: настроения царят погромные - жертвами будущих Хрустальных ночей могут стать не чернявые, а русоволосые, курносые, а не обладатели крупных носов.