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Эксперты предсказали скачок нефтяных цен выше $100 за баррель
Эксперты предсказали скачок нефтяных цен выше 100 долларов за баррель.Аналитики считают, что сокращение нефтедобычи и снижение инвестиций в отрасль вызовут резкий скачок цен: выше 100 и даже 150 долларов за баррель. Планка 150 долларов может быть легко достигнута к 2025 году. При этом паралич воздушных перевозок во всем мире и карантинные меры на предприятиях из-за пандемии коронавируса приведут к резкому падению нефтедобычи. Чтобы удовлетворить растущий спрос, потребуется инвестировать в нефтедобычу дополнительно 625 миллиардов долларов к 2030 году.
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