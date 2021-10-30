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Эксперты считают, что НАТО искусственно нагнетает обстановку в Черном море
ВМС США и силы поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Об этом сообщает американское военное ведомство. Детали операций не приводятся. Однако известно, что ранее в черноморский бассейн прибыл американский ракетный эсминец "для взаимодействия с партнерами по НАТО". Эксперты считают, своими действиями Североатлантический альянс искусственно нагнетает обстановку в Черном море. Впрочем, это не скрывают и в высшем военном руководстве Штатов. Так, накануне генерал Ходжес заявил, что США нужно Черное море для своих геополитических целей.
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