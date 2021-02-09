3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Эксперты ВОЗ изучили основные версии передачи COVID-19 человеку
Миссия экспертов ВОЗ в Китае проверила самые популярные версии передачи COVID-19 человеку. Теорию о биологическом оружии исключили практически сразу из-за невозможности лабораторной утечки. Далее проверять эту версию не будут. Ученые сомневаются в передаче COVID-19 человеку непосредственно от съеденной летучей мыши. Но не исключают, что болезнь, унесшая жизни более 2 миллионов 300 тысяч человек в мире, действительно возникла у летучих мышей и могла быть передана человеку через другое млекопитающее. Исследования также показали, что вирус может переноситься на большие расстояния на продуктах холодной цепи. Признаков того, что болезнь прогрессировала в Ухане до первого зарегистрированного случая, не выявлено.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
Команда Белтелерадиокомпании заняла 4-е место на чемпионате по колке дров среди журналистов
Дрифт без границ: Национальный аэропорт Минск - новая локация для съемок
Как быть на острие научно-технологического прогресса - ответы в "Экономической среде"
В Минске открыт уникальный бассейн международного стандарта
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов