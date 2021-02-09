Эксперты ВОЗ изучили основные версии передачи COVID-19 человеку

Миссия экспертов ВОЗ в Китае проверила самые популярные версии передачи COVID-19 человеку. Теорию о биологическом оружии исключили практически сразу из-за невозможности лабораторной утечки. Далее проверять эту версию не будут. Ученые сомневаются в передаче COVID-19 человеку непосредственно от съеденной летучей мыши. Но не исключают, что болезнь, унесшая жизни более 2 миллионов 300 тысяч человек в мире, действительно возникла у летучих мышей и могла быть передана человеку через другое млекопитающее. Исследования также показали, что вирус может переноситься на большие расстояния на продуктах холодной цепи. Признаков того, что болезнь прогрессировала в Ухане до первого зарегистрированного случая, не выявлено.