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Эксперты ВОЗ прибыли в Индию из-за вспышки неизвестной болезни
Специалисты прилетели сегодня в город Элуру. Только там, по последним данным, заразились 593 человека. Среди симптомов болезни внезапные приступы эпилепсии, кратковременная потеря памяти, обмороки, головная боль и боли в спине. В городе и окрестностях уже работают эксперты из Всеиндийского института медицинских наук. Они изучают образцы анализов заболевших, а также продукты питания и пробы воды. Ранее в крови зараженных были обнаружены следы свинца и никеля.
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