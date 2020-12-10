Эксперты ВОЗ прибыли в Индию из-за вспышки неизвестной болезни

Специалисты прилетели сегодня в город Элуру. Только там, по последним данным, заразились 593 человека. Среди симптомов болезни внезапные приступы эпилепсии, кратковременная потеря памяти, обмороки, головная боль и боли в спине. В городе и окрестностях уже работают эксперты из Всеиндийского института медицинских наук. Они изучают образцы анализов заболевших, а также продукты питания и пробы воды. Ранее в крови зараженных были обнаружены следы свинца и никеля.