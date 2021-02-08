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Эксперты ВОЗ продолжают расследование появления коронавируса в Ухане
Важные улики в расследовании по появлению коронавируса обнаружили эксперты ВОЗ в Ухане. Накануне они посетили продуктовый рынок, на котором по одной из версий впервые был зафиксирован COVID. По словам специалистов, маркет с тех пор остался почти нетронутым, поэтому им удалось изучить оборудование, посуду и взять пробы. Ранее эксперты также посетили лабораторию Уханьского института. Они отметили, что она устроена выше всяких похвал и, вероятнее всего, утечки вируса оттуда быть не могло. Окончательные результаты представят после полного расследования.
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