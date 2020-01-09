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Эксперты Запада, Украины и Ирана назвали основные версии крушения самолета
Украина назвала основные версии крушения самолета в Иране. Среди них - поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техпричинам. Таково заявление Совета нацбезопасности и обороны страны. При этом западные спецслужбы исключают версию попадания ракеты в украинский лайнер. По данным источников Рейтер в разведках США, Евросоюза и Канады, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность: якобы есть свидетельства перегрева двигателя. В компании "Боинг" эту информацию комментировать отказались. Согласно отчету авиационных властей Ирана, разбившийся в Тегеране самолет загорелся еще до столкновения с землей. В ведомстве сообщили, что перед крушением борт развернулся и полетел обратно в аэропорт. При этом пилоты не сообщили ни о каких необычных обстоятельствах.
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