Эксперты Запада, Украины и Ирана назвали основные версии крушения самолета

Украина назвала основные версии крушения самолета в Иране. Среди них - поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техпричинам. Таково заявление Совета нацбезопасности и обороны страны. При этом западные спецслужбы исключают версию попадания ракеты в украинский лайнер. По данным источников Рейтер в разведках США, Евросоюза и Канады, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность: якобы есть свидетельства перегрева двигателя. В компании "Боинг" эту информацию комментировать отказались. Согласно отчету авиационных властей Ирана, разбившийся в Тегеране самолет загорелся еще до столкновения с землей. В ведомстве сообщили, что перед крушением борт развернулся и полетел обратно в аэропорт. При этом пилоты не сообщили ни о каких необычных обстоятельствах.



