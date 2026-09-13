Экспорт нефти с Ближнего Востока резко сократился на фоне атак в Ормузском проливе

Экспорт нефти с Ближнего Востока за последние сутки ощутимо сократился, что грозит подлинным штормом глобальному рынку энергоносителей. Несколько часов назад было обстреляно очередное судно в Ормузском проливе: подробности пока не известны, но это наверняка приведет к сокращению трафика, который и без того критически низок.

Одновременно Саудовская Аравия остановила прокачку нефти по трубопроводу "Восток - Запад", который позволял стране экспортировать около 5 млн баррелей в день: эта мера стала реакцией на атаку неизвестного беспилотника, который повредил магистраль. Таким образом, общий объем поставок нефти из государств Персидского залива снизился в несколько раз.

Между тем стало известно, что Иран согласовал с Оманом маршрут танкеров через Ормуз: суда будут следовать вдоль персидских берегов, что означает полный контроль трафика Тегераном.

Одновременно Иран передал Соединенным Штатам свои условия, на которых перевозка нефти может быть возобновлена: до принятия этих требований судоходство в Ормузе восстановлено не будет.

Все это в совокупности уже 14 сентября обещает миру панику на биржах. В пятницу, 11 сентября, нефть стоила 111 долларов за баррель, но уже в понедельник следует ждать гораздо более высоких показателей.